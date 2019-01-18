НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БИЗНЕСУ

Одним из главных событий Гайдаровского форума, прошедшего на этой неделе, стало выступление на мероприятии премьера Дмитрия Медведева, в котором он затронул изменение требований к бизнесу. С 1 февраля текущего года к действующим регуляторным требованиям, которых насчитывается более 9 тысяч, будет применен метод "регуляторной гильотины". Он заключается в том, что все ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования, автоматически утратят силу, если не будут особым образом одобрены или изменены. В результате, число требований может сократиться примерно вдвое. Данный механизм позволит исключить избыточное и неэффективное регулирование бизнеса, а эксперты подчеркнули важность того, чтобы в итоге не появились новые непрозрачные и двусмысленные положения.

Участники форума сделали ряд других значимых заявлений – прежде всего, макроэкономического характера. Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин признал, что внешние риски осложняют выход экономики РФ на темпы роста в 2021 году, близкие к 3%. Властям еще предстоит многое сделать для обеспечения этого ускорения. В ЦБ при этом заверили, что основные сценарии не предполагают в текущем году технической рецессии, а последние повышения ключевой ставки оказали позитивное влияние на экономику. В текущей ситуации регулятор рассматривает разные сценарии диверсификации золотовалютных резервов, в том числе, те, где наиболее интересной валютой для вложений является юань. Ряд планов анонсировали и представители бизнес-сообщества. Всего за два дня работы форума его посетили свыше 12,5 тысячи человек, что является рекордом.

ОВОЩНАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Отдельной темой, на которой остановились участники мероприятия, стала инфляция. С начала года она ускорилась на 0,7%, а продукты дорожали еще быстрее. Так, только с 10 по 14 января плодоовощная продукция выросла в цене в среднем на 1,1%. А, например, капуста с начала января стала дороже на 7,2%, помидоры — на 8,8%, морковь — на 4,6%. По данным ИКАР, исторических максимумов достигли цены на продовольственную пшеницу и муку. Главной причиной этого называют рост НДС с 18 до 20%, но экономические власти указывают, что экономика реагирует на налоговый рост сдержанно. По оценке ЦБ, инфляция в январе приблизится к 5%, в первом квартале – 5,5-6%, по итогам года составит 5-5,5%, а к 4-процентному таргету вернется в первом квартале 2020 году.

Внимание властей к этой теме привлек президент Владимир Путин. В ходе совещания с членами кабмина он заявил, что вопрос инфляции нужно не только держать под контролем, но и грамотно реагировать на происходящее. Глава государства обратил персональное внимание глав Минфина и ЦБ, а также руководителя антимонопольной службы на рост цен. По словам Орешкина, ФАС придется разбираться с подорожанием некоторых товаров, НДС на которые не был повышен. В Минсельхозе заверили, что ситуация с ценами на основные продукты в начале года стабильная. При этом эксперты высказывают мнение, что по итогам текущего года продукты подорожают как минимум на 10%, что однозначно выше любых инфляционных прогнозов.

КРИЗИС В БРИТАНИИ

Ситуация с выходом Британии из Евросоюза на этой неделе вновь оказалась в центре внимания. Британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против — 432. Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом. Это вызвало падение фунта по отношению к доллару, однако после голосования британская валюта отыграла позиции. На фоне роста политических рисков в Великобритании дорожало золото как надежный актив, однако мировые индексы не отреагировали на ситуацию значительными колебаниями.

При этом британский парламент выразил доверие правительству Мэй, поэтому вопрос об ее отставке, активно обсуждавшийся экспертами, на время утратил актуальность. Правительство страны вместе с парламентариями начали обсуждать проведение повторного референдума о членстве в ЕС, однако и тут не пришли к согласию. Премьер, в свою очередь, жестко настроена провести Brexit в запланированные сроки – 29 марта. В этой ситуации европейские правительства активно готовятся к "жесткому" сценарию, подсчитывая возможные убытки и заранее предпринимая меры по их минимизации. МВФ заявил, что считает выход из ЕС без соглашения крупнейшим риском для британской экономики, а в МИД РФ назвали это внутренним делом Британии, заверив, что готовы работать и с ЕС, и с Лондоном, если Brexit все-таки произойдет.

СМЕНА ВЛАСТИ В "МАГНИТЕ"

На этой неделе совет директоров одного из ведущих российских ритейлеров — "Магнита" утвердил экс-главу "Ленты" Яна Дюннинга на посту президента. Кроме того, одобрено его избрание в совет правления. Дюннинг, возглавлявший "Ленту" почти 10 лет, покинул этот пост в декабре. Команда топ-менеджмента "Магнита" по-прежнему остается подотчетной гендиректору Ольге Наумовой, а она сама — президенту и совету директоров. Наумова отметила, что совместная работа с Дюннингом ускорит строительство "Магнита" как ведущего ритейлера в стране. Акции ритейлера на фоне назначения нового президента сети росли в среднем на 4%.

По мнению экспертов, следующим логичным шагом после назначения Дюннинга, при котором "Лента" заняла третье место на российском рынке ритейла, на должность президента "Магнита" могло бы стать объединение двух ритейлеров. Синергия объединения позволила бы достичь определенного эффекта, одновременно не понадобилось бы продавать магазины, что достаточно важно. Значительная часть магазинов "Ленты" — в формате "гипермаркет", который является максимально прибыльным с точки зрения доходности на квадратный метр по сравнению с другими конкурентами РФ. "Магниту" в этом направлении нужно сделать большой рывок. Также сети следует повышать прибыльность своих магазинов и работать с разными категориями товаров, чтобы привлечь потребителя.

СУЕТА ВОКРУГ ДЕРИПАСКИ

Власти США по-прежнему не могут определиться в отношении санкций, применяемых к компаниям бизнесмена Олега Дерипаски. В четверг палата представителей приняла резолюцию, осуждающую намерения американской администрации снять ограничения с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Однако документ носит исключительно формальный характер и не имеет юридической силы, так как ранее такая же резолюция в сенате США не набрала необходимого количества голосов. Заблокировать действия Минфина США, который не намерен отказываться от плана снятия санкций, могло лишь большинство в обеих палатах парламента. Срок, отведенный на снятие санкций, истекает в пятницу, и ведомство, не получив противодействия от обеих палат, теперь имеет право завершить этот процесс.

Ранее сообщалось, что Дерипаска согласился выполнить требования американских регуляторов по снижению доли в компаниях. Сам он по-прежнему остается в санкционном списке, а активы, где ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированными в США. Рынок позитивно реагировал на новость о провале резолюции – в моменте акции "Русала" на Мосбирже взлетали на 10%. Еще одна новость, связанная с санкциями на компании Дерипаски – судебный иск, поданный им к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Последний назвал бизнес миллиардера "крупнейшей аферой". По словам политика, алюминиевые заводы сначала украли у граждан, а теперь отдают в подчинение англосаксам, чтобы вывести из-под санкций США. Дерипаска счел это недопустимым и оскорбительным высказыванием и просит взыскать с главы коммунистов 1 млн рублей за моральный ущерб.

МИНФИН СКУПАЕТ ВАЛЮТУ

На этой неделе ЦБ возобновил прерванную осенью прошлого года практику покупки валюты для Минфина. Объем покупки по бюджетному правилу с 15 января по 6 февраля составит 265,8 млрд рублей — по 15,6 млрд рублей в день. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Далее купленная валюта идет в Фонд национального благосостояния. По оценке регулятора, рынок воспринял возобновление сделок нормально – ситуация остается стабильной, а курсовая волатильность низкая. Орешкин также заверил, что активность ЦБ на валютном рынке не оказала значительного влияния на рубль. Эксперты ранее предполагали, что влияние сделок на курс рубля не будет высоким, однако выход регулятора на рынок сдержит потенциал его укрепления. На данный момент рубль чувствителен в внешним и санкционным факторам.

При этом регулятор пока не определился, когда возобновит отложенные покупки валюты и насколько их растянет. По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, решение по покупкам принимает не совет директоров Банка России, но иногда оно привязывается к решению совета директоров по ключевой ставке. К ближайшему заседанию совета директоров, которое состоится 8 февраля 2019 года, будет "больше понимания и по покупкам, и по первоначальному инфляционному эффекту от НДС", отметила она. По оценке экспертов, всего в 2019 году ЦБ может приобрести валюту на 40-50 млрд долларов.

ПРОВЕРКА ВВС

Проверка, начатая Роскомнадзором в отношении ООО "Бритиш телевижн" (вещатель телеканала BBC World News в РФ) на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству пока продолжается. В начале января в адрес вещателя был направлен запрос о предоставлении документов о соблюдении требований в части ограничения контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций. На этой неделе глава ведомства Александр Жаров заявил, что в положенный срок 16 января компания прислала неполные данные. В ее адрес направлено повторное требование предоставить сведения о соблюдении закона РФ. В период с 14 по 31 января будет проведена проверка соблюдения ООО "Бритиш телевижн" лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания.

Мероприятия начаты в декабре после вынесения британским медиарегулятором Ofcom решения о нарушении правил вещания российским каналом RT. Ofcom тогда обвинил телеканал в нарушении правил вещания в семи новостных программах. На это RT ответил, что крайне разочарован выводами регулятора, который, по всей видимости, не учел его аргументы. В МИД РФ назвали проверку ВВС ответным решением на вмешательство британских властей в деятельность российских СМИ. В Кремле пояснили, что вопросы к BBC копились у российских ведомств на протяжении длительного времени, поскольку телеканал работал в ангажированном режиме. В свою очередь, BBC заверяет, что предоставляет аудитории информацию с соблюдением местных норм законодательства во всех странах мира, в том числе и в России.

НАЛОГ НА ВЫЕЗД

Немало шума в начале недели наделала новость о том, что бизнес-ассоциация "Аванти" направила на имя спикеров Совфеда и Госдумы, а также в Ростуризм запрос о законодательном закреплении налога на выезд из РФ. Предполагалось, что он составит 500 рублей и для иностранцев, и для россиян, а полученные средства пойдут на развитие собственной туристической отрасли. Эксперты отрасли раскритиковали эту идею, заявив, что поддержка российского туризма со стороны государства будет эффективнее, нежели подобные налоги. Кроме того, введение такого сбора затруднит выезд за рубеж жителям российских регионов, которые и без того тратят значительные суммы, чтобы добраться до столицы. Дело в том, что значительная часть вылетов за рубеж приходится именно на Москву, а в регионах внешнее направление развито недостаточно.

Парламентарии также отозвались о новации негативно. В профильном думском комитете выразили мнение, что необходимо привлекать инвестиции для развития туризма и грамотно распоряжаться бюджетными средствами, а не вводить дополнительные налоги, неприемлемые для развития экономики и турбизнеса. Ростуризм также не поддержал новацию. Агентство считает неотъемлемым право граждан России свободно выбирать направления турпоездок. Реализация этого права не должна облагаться никакими дополнительными побораами. Более того, искусственное ограничение конкуренции с выездными направлениями можем стать фактором, негативно влияющим на процессы повышения качества туристского сервиса в РФ, и привести к подорожанию внутренних турпродуктов, заявили в ведомстве.



