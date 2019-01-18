ПЕКИН, 18 янв — Dow Jones. Китай в этом году планирует реализовать меры стимулирования потребительских расходов, так как вторая по величине экономика мира сталкивается с растущим понижательным давлением и усилением неопределенности со стороны внешних факторов.

Китай введет ряд мер, нацеленных на поощрение покупок автомобилей и бытовых приборов. Об этом в пятницу сообщила Национальная комиссия по развитию и реформам Китая. Органы местного самоуправления должны наметить политику стимулирования в соответствии со своей местной ситуацией, отметили в комиссии.

Комиссия также выступает за стимулирование спроса со стороны сельских жителей путем предложения новых товаров, включая товары более высокого качества.

Заявление комиссии было опубликовано через несколько дней после того, как Нин Цзиньчжэ, ее вице-председатель, заявил на государственном телевидении, что стимулирование внутренних продаж автомобилей будет частью мер по наращиванию спроса.

— Автор Lin Zhu; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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