КИЕВ, 18 янв /ПРАЙМ/. Претенденты на пост президента Украины, которые обещают снизить цены на газ, сами понимают, что подобные обещания приведут к коллапсу всей финансовой системы Украины, заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Любой кандидат в президенты, который обещает снизить цены на газ, он понимает, что это закончится просто коллапсом всей финансовой системы. И тогда уже не будет стоять вопрос цены на газ, тогда будет стоять вопрос курса доллара – он будет 40 гривен за доллар, или 50, или 60", — сказал Коболев в пятницу вечером в эфире украинского телеканала "Прямой".

Снизить цены на газ обещают лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер Социал-демократической партии, член партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин.

Если Тимошенко обещает снизить тарифы на газ в два раза, то Каплин, которого ЦИК уже зарегистрировала кандидатом в президенты, обещает снизить цены в четыре раза. Оба политика собираются участвовать в выборах президента Украины, которые намечены на 31 марта.

Нынешняя власть постепенно повышает цены на газ для населения.