БЕРЛИН, 19 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор готовит предложения по усилению контроля за экспортными отгрузками зерна, в том числе — по введению лицензирования экспортеров для отдельных направлений, сообщил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Мы готовим ряд предложений, в первую очередь наши предложения касаются того, чтобы усилить контроль за отгрузками зерна. Мы уже крупный экспортер, и то, что сейчас происходит, когда любая фирма может экспортировать, государство не может обеспечить контроль в полном объеме", — сказал Данкверт в кулуарах международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства "Зеленая неделя" в Берлине.

"Мы информировали вице-премьера Гордеева о том, что мы считаем, что нужно менять форму допуска на экспорт. Есть страны, у которых специфические требования, на них надо вообще либо лицензировать, либо вводить заявительный способ", — добавил глава ведомства.

Он отметил, что Россия переходит на качественно другой уровень экспорта зерна. "По ряду стран мы будем предлагать лицензирование деятельности по экспорту продукции, в том числе усиление роли государственных компаний, таких, как Объединенная зерновая компания и "Продинторг", — указал Данкверт.

Россельхознадзор в начале октября 2018 года сообщил, что ряд погрузочных площадок зерна в Краснодарском крае и Ростовской области могут приостановить свою работу из-за неудовлетворительного фитосанитарного состояния. В октябре Данкверт сообщил, что ведомство планирует проверить все погрузочные площадки зерна в России после обнаружения проблем с их состоянием на юге страны.

В конце декабря Россельхознадзор сообщил, что в 2018 году ведомство проверило порядка 80 отгрузочных площадок в нескольких регионах России, нарушения были выявлены на 41 площадке. По итогам проверок три площадки были закрыты в судебном порядке. Тогда глава службы отмечал, что в 2019 году Россельхознадзор может закрыть не менее 10 отгрузочных площадок зерна.