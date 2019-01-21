МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Несмотря на интриги и давление на организаторов, крупнейшие российские бизнесмены все же едут на Всемирный экономическом форум (ВЭФ), который пройдет в швейцарском Давосе 22-25 января.

Российскую делегацию возглавит министр экономического развития Максим Орешкин, вторым представителем кабмина станет министр энергетики Александр Новак.

ТУЧИ НАД ДАВОСОМ

Подготовка России к форуму в этом году была омрачена не вполне дружелюбной позицией организаторов. Ситуация начала сгущаться в начале ноября, когда газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила о том, что организаторы мероприятия отказали в участии российским бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину, которые весной были внесены в санкционный список США.

Власти страны не остались в стороне, и в ответ премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в форуме, если ограничения сохранятся. Какое-то время ситуация оставалась подвешенной. Как позже рассказал Орешкин, в ноябре он пообщался с организаторами форума и убедил их не находиться под влиянием "санкционных историй и других историй".

Запрет был снят, но для российских бизнесменов все же был выдвинут ряд ограничений: организаторы заявили, что примут меры, чтобы присутствие на форуме попавших под санкции россиян "полностью соответствовало текущим правовым условиям". В чем именно состоят эти ограничения, не ясно до сих пор, однако официальный представитель ВЭФа Эдриан Монк заявил РИА Новости, что предприниматели не приехали бы, если бы не были уверены в том, что смогут участвовать в форуме на адекватном уровне.

БИЗНЕС-ДЕСАНТ

Конечно, такие серьезные неприятности в разгар подготовки к форуму не могли пройти бесследно. Источник в кабмине РФ сообщил РИА Новости, что общее отношение и позиция организаторов мероприятия повлияли на представительность российской делегации. Это стало одной из причин, почему делегацию в этом году возглавил министр, а не вице-премьер.

В целом же состав российского бизнеса, который в этом году десантируется в швейцарскую деревню, не назовешь бедным.

Российский бизнес представят, помимо Костина, Вексельберга и Дерипаски, в том числе владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, глава Сбербанка Герман Греф, совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, основатель USM Holdings Алишер Усманов, председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, основной бенефициар ТМК Дмитрий Пумпянский, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

В этом году России на форуме посвящено две панельные дискуссии. Так, Орешкин и глава МИДа Австрии Карин Кнайсль, свадьбу которой в середине августа посетил президент России Владимир Путин, 23 января примут участие в сессии "Россия и мир". Темами обсуждения станут взаимоотношения между Евросоюзом и США, военное и политическое взаимодействие на Ближнем Востоке, экономическая и политическая повестка в Евразии.

Второй сессией на форуме, посвященной РФ, станет дискуссия "Сохранение конкурентоспособности России", участники которой также 23 января обсудят поддержку талантов и социальную систему, обновление и диверсификацию промышленности и возможности городов в качестве платформ глобального сотрудничества. В этой сессии, помимо Орешкина, запланировано участие Дмитриева и бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Свои традиционные мероприятия, такие как завтрак и вечерний прием, проведет на форуме Сбербанк. Греф уже пригласил зарубежных партнеров и всех российских клиентов принять участие в этих непрограммных мероприятиях.

САМЫЙ РУССКИЙ ДОМ

Свои двери откроет и традиционная резиденция российской делегации на форуме — "Русский дом", подготовка мероприятий которого также была временно приостановлена из-за ситуации с приглашениями российских бизнесменов.

Однако после снятия ограничений для российских участников подготовка возобновилась, и сейчас к проведению в "Русском доме" запланированы круглые столы, выступления и двусторонние встречи.

Так, здесь состоится закрытая встреча членов Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ, дискуссии на тему противостояния киберпреступности, проблем новых предпринимателей, возможностей цифровой трансформации городов. Участники заседаний также обсудят темпы развития экономики России.

Участниками обсуждений станут Орешкин, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, председатель совета директоров "Яндекса" Джон Бойнтон, председатель правления "Сибур холдинга" Дмитрий Конов и другие.