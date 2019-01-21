ПЕКИН, 21 янв /ПРАЙМ/. Объем розничных продаж в Китае по итогам 2018 года вырос на 9%, составив 38,09 триллиона юаней (5,5 триллиона долларов), свидетельствуют данные государственного статистического бюро.

Рост оказался на 1,2 процентного пункта меньше, чем в 2017 году.

При этом в городах розничные продажи в 2018 году выросли на 8,8% против 10% в 2017 году, составив в 32,56 триллиона юаней (4,71 триллиона долларов). Продажи в сельской местности ускорились на 10,1% против 11,8% годом ранее — до 5,53 триллиона юаней (801 миллиарда долларов).

Рост розничных онлайн-продаж составил 23,9% против 32,2% в 2017 году — 9 триллионов юаней (1,3 триллиона долларов).