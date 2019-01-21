МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник представит альтернативный план выхода страны из европейского союза (Brexit) в парламенте, пишет The Sunday Times.

По данным издания, Мэй сделает еще одну попытку объяснить парламентариям необходимость предпринять вывести из тупика переговоры по Brexit.

В настоящее время неизвестно, что именно будет предложено премьер-министром парламенту, хотя издание предполагает, что власти страны могут пойти на заключение отдельного соглашения с Ирландией с целью решить проблему будущего пограничного режима.

Напомним, что 5 января члены палаты общин Британии отвергли предложенное Мэй соглашение с Евросоюзом по условиям Brexit. Против проголосовали 432 парламентария, поддержали документ 202. На прошлой неделе, 16 января, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас заявил, что Брюссель рассмотрит возможность продления сроков процесса по выходу Британии из состава ЕС в том случае, если Лондон официально это запросит.

В этот же день глава британской оппозиции Джереми Корбин призвал правительство отказаться от варианта выхода страны из ЕС без соглашения.