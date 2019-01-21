МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может представить план о том, как изъять положение о бэкстопе (backstop, предварительная договорённость по границе между Ирландией и Северной Ирландией в соглашении о Brexit) из соглашения с ЕС, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в кабинете министров.

По словам источников, Мэй дала ясно понять, что она отказывается от усилий достичь компромисса между партиями, "потому что уровень поддержки, который ожидался со стороны членов парламента от лейбористской партии, не оказался достаточным".

Вместо этого Мэй может попытаться "изъять положение об ирландском бэкстопе", чтобы завоевать поддержку Демократической юнионистской партии (DUP) и некоторых консерваторов, которые выступили против соглашения на прошлой неделе.

Источники отметили, что подробных обсуждений о том, как премьер-министр предлагает убрать положение о бэкстопе из соглашения, не проводилось.

На минувшей неделе парламент отклонил предлагавшийся Мэй проект соглашения, который она ранее уже согласовала с ЕС и собственным кабинетом министров. Большая часть депутатов осталась недовольна документом, в поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против — 432. После провала правительство заявило, что представит "план Б" 21 января, а дебаты и голосование по нему пройдут 29 января.