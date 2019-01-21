ЛОНДОН, 21 янв — Dow Jones. Риски для мировой экономики многочисленны, и неуклюжий выход Великобритании из ЕС только лишь усугубит ситуацию.

До назначенной даты Brexit осталось меньше 10 недель, и никто не знает, как это будет происходить и произойдет ли вообще.

Великобритания переживает непростые с политической точки зрения дни. Тщательно разработанный премьер-министром Терезой Мэй план соглашения с ЕС был позорно отвергнут Палатой общин на прошлой неделе, и дальнейшие перспективы страны стали еще более туманными.

Если парламенту не удастся прийти к приемлемому для ЕС варианту соглашения, то Великобритания может лишиться членства в союзе 29 марта без него, а это чревато нарушением торговли и неразберихой на границах.

Подобная перспектива заставила многие компании производственного сектора страны и продавцов продуктов питания действовать в режиме чрезвычайной ситуации. Некоторые компании, предоставляющие финансовые услуги, уже частично перенесли операционную деятельность из Лондона на континент, чтобы не лишаться возможности вести дела с ЕС.

Жесткий Brexit, в ходе которого Великобритания резко покидает блок, повлечет за собой нарушение договоров по безопасности и экономических соглашений, а также спровоцирует появление пошлин и прочих препон для торговли. Это станет стратегическим и экономическим ударом для ЕС, но потери Великобритании будут больше. Попытки найти выход из создавшегося тупика могут заставить стороны отложить Brexit по крайней мере до лета.

Различные варианты развития событий, как отсутствие сделки, так и соглашение, позволяющее сохранить весьма тесные связи с ЕС, да и отказ от Brexit, остаются возможными.

Причиной столь болезненной ситуации стало осознание того факта, что разрушение торговых связей и изменение условий перемещения, созданных за 45 лет экономической интеграции и подкрепленных самым крепким торговым соглашением в истории, может обойтись очень дорого для обеих сторон.

— Автор Stephen Fidler, stephen.fidler@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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