БРЮССЕЛЬ, 21 янв — ПРАЙМ. Франция, вероятно, зарегистрирует юридическое лицо, на базе которого будет создан специальный целевой финансовый механизм для обхода санкций США в отношении Ирана, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"Насколько мне известно, юридическое лицо, на базе которого будет создан механизм специального назначения (SPV), может быть зарегистрировано во Франции. Ожидается, что официально об этом будет объявлено до конца января", — сказал собеседник агентства.

В сентябре 2017 года Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для поддержания расчетов с Ираном после введения США санкций.

Седьмого января 2019 года представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич заявила, что работа по созданию SPV "продвигается хорошо" и может быть завершена в ближайшие недели.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на прошлой неделе, что Евросоюз давно обещал создать SPV, который не будет зависеть от США, от системы совершения платежей SWIFT. По словам Лаврова, Евросоюз каждый раз обещает, что "вот-вот эта работа будет завершена", но мы видим, что "у них пока работа идет туго", а время уходит.

Днями ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми заявил, что создание механизма слишком затянулось. Первоначально в ЕС заявляли, что работа может быть завершена до конца декабря 2018 года.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявлял, что транзакции, проводимые через создаваемый ЕС новый механизм по Ирану, также будут целью санкций США.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.