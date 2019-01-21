БРЮССЕЛЬ, 21 янв /ПРАЙМ/. РФ и Еврокомиссия (ЕК) обсудили сохранение экспорта российской электроэнергии в страны Прибалтики после перехода их на синхронную работу с энергосистемой Европы вместо энергосистемы РФ с 2025 года, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, на встрече с ЕК была подтверждена рассинхронизация энергосистем прибалтийских стран с российской с 1 января 2025 года.

"Мы готовы к этому, мы провели определенные инвестиции в калининградскую энергосистему, в энергосистему Северо-Запада России. То есть наша энергосистема готова работать в любых условиях. Хотя считаем, что это, конечно же, нецелесообразно. Это увеличивает издержки в первую очередь в прибалтийских странах. Сегодня мы это обсуждали. Наши европейские коллеги договорились о том, что представят дополнительную информацию о тех линиях электропередачи, подводных кабелях, которые будут соединять прибалтийские страны с европейской энергосистемой", — сообщил Новак.

"При этом обсудили, в том числе, и то, что коммерческая составляющая должна остаться. Те перетоки, которые сегодня осуществляется из Российской Федерации в прибалтийские страны, это и мощность, и электроэнергия, которая позволяет нам обеспечивать экспорт электроэнергии в эти страны", — отметил российский министр.

В июне 2018 года страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. До 2025 года страны Балтии должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). 14 ноября председатель правления оператора эстонской электросети Elering Таави Вескимяги сообщал, что выход Эстонии, Латвии и Литвы из российской энергосистемы протестируют летом 2019 года.

Сейчас связь энергосистемы Калининградской области с остальной частью России осуществляется через электрические сети Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы. Энергонезависимость региона будут обеспечивать четыре новые электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт. Замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов 26 декабря сообщил РИА Новости, что испытания работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме запланированы на май 2019 года.