АЭРОДРОМ УКРАИНКА (Амурская область), 22 янв — ПРАЙМ. Военные произвели подрыв 10 тонн тротила при расчистке Бурейского водохранилища в Хабаровском крае от скальных пород, что позволило пробить затор на 3,5 метра в глубину, 120 метров в длину и 30 метров в ширину, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Объем сошедшего грунта составляет около 34 миллионов кубометров. Под угрозой подтопления находятся несколько сел, ближайшие из них – Чекунда и Эльга.

"Работа проделана инженерными войсками очень большая. Сегодняшний подрыв, который есть, мы делали поэтапно, закладывали КЗС (кумулятивные заряды), потом тротил — где-то 100 кг, где-то 500 кг. И так методом расчетов вышло 10 тонн тротила", — сказал Булгаков во вторник.

По его словам, "глубина, на которую на сегодняшний день вошли — это 3,5 метра от уровня того, что было", длина —120 метров, ширина — 30 метров".

Он рассказал, что во время схода грунта по общему объему сошло не меньше 30 миллионов тонн скальных пород.

"Задача стоит одна, чтобы пошла между двумя бассейнами вода", — добавил замминистра.

Президент РФ Владимир Путин ранее распорядился привлечь к ликвидации затора силы и средства Минобороны. В операции задействованы подразделения железнодорожных войск и отдельной инженерно-саперной бригады Восточного военного округа. Работы проводятся в сложнейших погодных условиях — при низкой температуре, высокой влажности и сильном ветре.