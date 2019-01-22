МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, по итогам 2018 года увеличилась в годовом выражении в 11,8 раза — до 15,297 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

В пересчете на акцию разводненная чистая прибыль компании составила 5,61 доллара против 0,47 доллара в 2017 году. Выручка от продаж J&J за отчетный период выросла на 6,7% — до 81,581 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала J&J получила чистую прибыль в размере 3,042 миллиарда долларов против чистого убытка в 10,713 миллиарда долларов за октябрь-декабрь 2017 года. В пересчете на акцию разводненная чистая прибыль компании составила 1,12 доллара против убытка 3,99 доллара годом ранее. Выручка от продаж компании за квартал выросла на 1% в годовом выражении — до 20,394 миллиарда долларов. Продажи на внутреннем рынке выросли на 1,5% по итогам квартала, на международном — на 0,4%.

Компания ожидает, что объем продаж за 2019 год будет в диапазоне 80,4-81,2 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль на акцию ожидается на уровне 8,5-8,65 доллара.

J&J основана в 1886 году. Российское представительство — действующее с 1992 года ООО "Джонсон & Джонсон" — включает в себя компании "Джонсон & Джонсон Медикал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вистакон". В числе наиболее известных торговых марок — Johnson`s baby, o.b., Clean & Clear, Reach.