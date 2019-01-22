МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Налоговый вычет по расходам граждан на физкультуру будет распространен не на все виды физкультурно-оздоровительных услуг, их конкретный перечень и список предоставляющих такие услуги организаций определит Минспорт, говорится в сообщении Минфина России.

"Минфин России готовит поправки в Налоговый кодекс, которые позволят гражданам получать социальный налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться этот вычет, в дальнейшем определит министерство спорта отдельным нормативно-правовым актом", — сообщил Минфин.

Уведомление о разработке законопроекта, предусматривающего право граждан получать социальный налоговый вычет, во вторник появилось на официальном портале проектов нормативных актов правительства. Планируемый срок вступления в силу разрабатываемых норм — январь 2020 года, а к 4 февраля текущего года планируется завершить публичное обсуждение предлагаемых норм.

Сейчас российские налогоплательщики могут получать социальное налоговые вычеты на обучение, лечение, некоммерческие фонды, негосударственное пенсионное страхование и на накопительную часть трудовой пенсии. Оформить такой вычет могут все граждане, которые имеют официальную зарплату и платят НДФЛ.

"Обращаем внимание, что это не новый вид вычета, а дополнительный вид конкретных расходов, который появится в рамках существующего лимита расходов на здравоохранение", — отмечает Минфин. Согласно действующему законодательству общая сумма социального вычета в России составляет не больше 120 тысяч рублей в год на каждого налогоплательщика.

Президент РФ Владимир Путин еще в августе прошлого года давал поручение правительству проработать вопрос о социальном налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги, соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Кремля. Срок выполнений поручения был установлен до 10 сентября 2018 года.