МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Японии в иностранной и национальной валютах на уровне "А", прогноз по рейтингу — стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Рейтинг Японии отражает сильные стороны этой развитой экономики с высокими стандартами управления и сильными государственными институтами, но со слабыми среднесрочными перспективами роста и высоким государственным долгом", — пишет Fitch.

Агентство отмечает, что высокий уровень резервов Японии обеспечивает сопротивляемость экономики страны к внешним потрясениям. При этом общий госдолг Японии, составляющий около 230% ее ВВП, является самым высоким среди государств, оцениваемых Fitch.

По оценке агентства, рост ВВП Японии замедлился до 0,9% в 2018 году с 1,9% в 2017 году, поскольку ряд стихийных бедствий и неблагоприятные погодные условия сказались на производстве, экспорте и спросе внутри страны. "Учитывая возобновление инвестиций в бизнес и рост расходов домохозяйств в конце 2018 года и в начале 2019 года… мы прогнозируем рост ВВП на 0,9% в 2019 году", — говорится в релизе.

Fitch пишет, что запланированное повышение потребительского налога в Японии может привести к временному росту инфляции выше целевого показателя центробанка страны в 2% к концу 2019 года. При этом агентство не ожидает роста ценового давления в стране и отмечает, что повышение налога благоприятно скажется на рейтинге Японии.

Агентство может повысить рейтинги Японии в случае успешной бюджетной консолидации, которая снизит соотношение госдолга к ВВП. Также позитивное влияние на рейтинги может оказать устойчивый рост реального ВВП и уровня инфляции.