ГОРКИ, 23 янв — ПРАЙМ. Договор с подрядчиком строительства 2 очереди космодрома "Восточный" был расторгнут по взаимному согласию сторон, но пробуксовка на старте работ привела к корректировке срока строительства, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Контракт с ПСО "Казань" был заключен буквально в сентябре прошлого года, и, с учетом тяжелого финансового положения по взаимному согласию сторон, контракт расторгается … Практически полгода потеряны. Первоначальные сроки стояли – 2021 год. Но не будем питать иллюзий, в 2021 году никто сегодня не способен построить", — сказал Борисов журналистам по итогам совещания у премьер-министра РФ Медведева по развитию космической отрасли.

Он отметил, что всему виной – "чехарда с выбором основного подрядчика".

"То есть, по сути дела, с пробуксовкой на старте этих работ, они привели объективно к тому, что сегодня, и это уже скорректировано, срок стоит за 2021 годом, но не позднее 2023 года, иначе тогда у нас происходит рассинхронизация с опытно-конструкторскими работами: ракета будет создана, а пускать неоткуда будет. Но это же тоже полная бесхозяйственность, то есть за 2023 год нам уходить нельзя", — сказал Борисов.