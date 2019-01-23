МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Россия в 2018 году увеличила производство картофеля по сравнению с предыдущим годом, снизила производство сливочного масла и маргарина, следует из материалов Росстата.

В 2018 году было произведено 245 тысяч тонн переработанного и консервированного картофеля, что на 34,3% больше, чем годом ранее. Производство картофеля в декабре 2018 года снизилось на 12% к ноябрю, а также увеличилось на 44,3% к декабрю предыдущего года.

Производство сливочного масла в прошлом году снизилось на 4,7%, до 258 тысяч тонн. В последнем месяце 2018 года показатель вырос на 7,6% по отношению к ноябрю и сократился на 13,3% к декабрю предыдущего года.

По итогам прошлого года было произведено на 9% меньше маргарина — 486 тысяч тонн. В декабре этот показатель сократился на 12,2% по сравнению с ноябрем 2018 года и на 13,2% по сравнению с декабрем 2017 года.

В 2018 году рост производства по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показали: мясо крупного рогатого скота (плюс 12,4%), минеральные и питьевые воды (плюс 11,2%), мясные полуфабрикаты (плюс 7,2%), кондитерские изделия (плюс 3,7%), молоко (кроме сырого, плюс 3,6%), сыры (плюс 2,4%), а также пиво (плюс 2,4%). Вместе с этим снижение производства произошло в следующих категориях: мясосодержащие консервы (минус 5,8%), подсолнечное масло (минус 2,8%), крупа (минус 1,6%), макаронные и хлебобулочные изделия (минус 2,7% и 2,3% соответственно).