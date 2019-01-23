МОСКВА, 23 янв — Dow Jones. Экономика Китая может оправдать давние опасения, совершив "жесткую посадку" – стремительное замедление ее роста может болезненно ударить по рынку труда и спровоцировать серьезные проблемы на мировых рынках валюты и долговых обязательств.

Как бы в это ни хотелось верить администрации президента США Дональда Трампа, причиной падения станут не наступательные действия США в торговом конфликте, а собственные необдуманные действия Пекина, направленные на пресечение небанковского "теневого финансирования". Фактически перекрыв этот источник средств, власти Китая не создали альтернативных каналов для заемщиков из частного сектора, которым порой очень трудно получить банковский кредит. В результате темпы роста кредитования продолжали сокращаться, несмотря на девять месяцев стимулирующих мер центрального банка. Если в ближайшее время ситуация кардинально не изменится, рост цен производителей может уйти в минус, создав большие проблемы для обремененного большими долгами промышленного сектора.

Стремительное распространение в Китае теневых банковских структур было неприятным, но необходимым побочным продуктом банковской системы, испытывавшей с 2010 года нарастающее доминирование государства. Частные компании производят около двух третьих ВВП, но получают всего около трети средств от новых кредитов. Неудивительно, что они все чаще привлекали средства через неофициальные каналы.

Реализованная в прошлом году программа по пресечению деятельности теневых банков создала критическую ситуацию на рынке кредитования. Несмотря на достаточную ликвидность, государственные банки не предоставляли средства нуждающимся в кредитах корпоративным заемщикам, оставляя их в каналах финансовой системы. Оборот межбанковского кредитования в 4-м квартале 2018 года вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В ходе предыдущих циклов стимулирующей денежно-кредитной политики, центральный банк Китая обычно понижал ключевую процентную ставку или размер обязательных банковских резервов, что способствовало возобновлению роста заимствований со стороны компаний и домохозяйств уже через несколько месяцев. На этот раз такого роста не наблюдается. Несмотря на значительное понижение норм обязательных резервов и ключевой ставки для межбанковских кредитов, рост чистых нефинансовых займов в декабре снизился до 9,8% — самого низкого уровня более чем за десять лет.

Иными словами, в прошлом году ликвидность банковской системы выросла примерно на пятую часть, а рост чистого кредитования сократился примерно на треть. Причина очевидна. Объем выданного теневого финансирования сократился в 2018 году на целых 10%. Это самое резкое сокращение за всю историю наблюдений.

Регуляторы осознают проблему. Центральный банк вбрасывает на рынок новые кредитные линии, чтобы стимулировать рост банковского кредитования малых предприятий. Но у экономики еще остается запас прочности. Возобновился рост инфраструктурных инвестиций. Потребителям приходится туго, но не так туго, как предполагают общие индикаторы.

Обе этих опоры уже не так прочны, как пару лет назад. Потребители сильнее обременены долгами, а очередная кампания по пресечению внебалансового финансирования инфраструктуры продолжает сдерживать инвестиции. Если рухнет рынок недвижимости, Китай окажется в тяжелой ситуации.

Неэффективная финансовая система страны давно нуждается в хирургическом лечении. Удалив теневую банковскую систему без замены ее работающим трансплантатом, регуляторы рискуют убить пациента.

— Автор Nathaniel Taplin, nathaniel.taplin@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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