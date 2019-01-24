МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит программу модернизации генерирующих объектов в 2022-2031 годах, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"В рамках программы в период 2022-2031 годов планируется модернизировать около 39 ГВт мощности генерирующих объектов. Основные параметры программы содержатся во внесенном Минэнерго проекте постановления правительства "О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций", — говорится в сообщении.

Минэнерго подготовило масштабную программу модернизации ТЭС, которая оценивается в 1,5 триллиона рублей. Проекты, попавшие в нее по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Срок окупаемости — 15 лет. Первые отборы проектов модернизации планировалось провести в 2018 году сразу на три года: 2022-2024.

Доходность по этим проектам может составить 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ, говорил в конце октября вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Но для Дальнего Востока готовят особые параметры программы модернизации. Согласно предложению Минэнерго, проекты для программы в регионе будут утверждаться на уровне правительства, а окупаться за счет платежей потребителей как ценовых (европейская часть страны, Урал и Сибирь), так и неценовых зон энергорынка (Дальний Восток, Коми, Архангельская и Калининградская области).