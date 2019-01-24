МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, согласно которому авиакомпаниям больше не нужно будет получать лицензию Росавиации для выполнения воздушных перевозок, сообщила пресс-служба кабинета министров.

В соответствии с действующим законодательством, для того чтобы выполнять воздушные перевозки, юридическое лицо должно получить в Росавиации лицензию, предварительно получив там же сертификат эксплуатанта, который сам по себе является разрешительным документом для перевозок и фактически подтверждает соответствие перевозчика лицензионным требованиям.

"В целях устранения дублирующих правовых норм проектом федерального закона… законодательные нормы, устанавливающие требования о лицензировании деятельности по перевозкам воздушным транспортом, предлагается признать утратившими силу", — говорится в сообщении.