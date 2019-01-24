МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, конкретизирующий условия пользования недрами, которые должны содержаться в лицензии на этот вид деятельности, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается конкретизировать содержащиеся в лицензии на пользование недрами условия пользования в зависимости от вида недропользования. Это позволит государству лучше контролировать процесс геологического изучения участков недр, с большей эффективностью обеспечивать своевременный ввод месторождений полезных ископаемых в разработку, гарантировать получение государством полного объема геологической информации, имеющейся у пользователей недр", — говорится в сообщении.

Как уточняется в пояснительной записке, лицензия на пользование недрами должна содержать сроки исполнения отдельных обязательств недропользователя, а также обязательства по соблюдению конкретных видов, объемов и сроков проведения работ в отношении участков недр федерального значения континентального шельфа РФ и участков, расположенных на территории России и простирающихся на ее континентальный шельф. Ранее такие требования к лицензиям не предъявлялись.

Отмечается, что вопросы оформления, государственной регистрации лицензий на пользование недрами и внесения в них изменений предлагается регулировать на единой правовой основе.