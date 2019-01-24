МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, который позволяет перевозчикам опасных грузов пользоваться автодорогами без специального разрешения, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается исключить необходимость получения перевозчиками специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, которое перевозит специальные грузы", — говорится в сообщении.

Как поясняется, освобождение перевозчиков от необходимости получения такого разрешения не окажет влияния на безопасность перевозок, так как в соответствии с положением о специальных перевозках на них и так распространяются повышенные требования по обеспечению безопасности.