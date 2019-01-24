МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Украина резко нарастила импорт товаров из России, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

При этом, отмечает РИА Новости, отрицательное сальдо торговли с Россией превысило $4 млрд.

В период ч января по ноябрь 2018 года на территорию Украины было импортировано российских товаров на сумму в $7,4 млрд, это на 17,1% выше, чем за аналогичный период 2017 года.

Экспорт украинских товаров в Россию снизился на 7%. С января по ноябрь 2018 года Украина поставила товаров на сумму в $3,3 млрд.

Таким образом, как следует из данных, отрицательное сальдо украинской торговли с Россией достигло показателя в $4,084 млрд.

Что касается данных Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), то оборот внешней торговли между Москвой и Киевом в январе-ноябре 2018 года составил $13,621 млрд, показав рост на 19,4% в годовом выражении. Экспорт из РФ на Украину составил $8,645 млрд (рост на 22,7%), импорт в РФ из Украины — $4,976 млрд (рост на 14%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ при этом не изменилась в годовом выражении — 2,2%.