КИЕВ, 24 янв — ПРАЙМ. Хлебная корзина подорожала на Украине за год на 22%, сообщил в четверг гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Хлебная корзина за 2018 год подорожала на 22%, или на 12,5 гривны (около 0,5 доллара). Стоимость этой корзины на конец декабря 2018 года составила 70,2 гривны (около 2,5 долларов), тогда как на конец прошлого года он стоил 57,7 гривны (около 2 долларов)", — написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его информации, в хлебную корзину вошли по 1 килограмму пшеничного хлеба из муки высшего и первого сорта, килограмм ржаного хлеба и полкилограмма батона.

Он сообщил, что хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал за год на 23%, батон – 22%, ржаной хлеб – 21%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта – 20%.

"Потребительская инфляция с декабря 2017 по декабрь 2018 года составила 10%. То есть подорожание хлеба состоялось в 2,2 раза быстрее роста среднего уровня цен в стране. В этом году рост стоимости хлеба будет продолжаться и дальше темпами, скорее всего, больше уровня инфляции. Но подорожание будет уже меньше и составит до 15% в год", — добавил Дорошенко.

По его словам, данные альтернативного исследования с 1 марта 2018 года по 1 января 2019 года показывают, что за последние десять месяцев прошлого года хлебный набор подорожал на четверть. Цены на все продукты демонстрировали рост: хлеб пшеничный из муки первого сорта — на 29%, ржаной — на 28%, батон — на 23% и хлеб пшеничный из муки высшего сорта — на 19%.