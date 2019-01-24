МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Молдавия возглавила список "хороших стран" на пространстве Содружества Независимых Государств, говорится в рейтинге The Good Country Index.

Как указано на сайте рейтинга, он рассчитывается по более чем 30 параметрам на основе данных различных международных организаций от ООН и ЮНИСЕФ до МВФ, а "его идея проста: измерить, насколько каждая страна на планете способствует общему благу человечества относительно ее размера".

Молдавия в этом списке занимает 27 место, значительно опережая Россию (41) и Белоруссию (54). Казахстан и Азербайджан в этом рейтинге заняли соответственно 105 и 108 места из 153. Первой в рейтинге "хороших стран" в этом году оказалась Финляндия.