МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан обсудили по телефону сроки проведения очередного заседания межправительственной комиссии (МПК) Ирана и России, говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

"Как сопредседатели постоянной российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стороны обозначили основные направления двусторонних торгово-экономических отношений, включая взаимодействие в сфере энергетики. Кроме того, министры обсудили сроки проведения очередного заседания МПК, которое пройдет в Иране в текущем году", — говорится в сообщении.

В ноябре Ардаканиан говорил, что следующее, пятнадцатое, заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ирана и России пройдет в республике во второй половине февраля 2019 года.

Тогда же, в конце ноября, прошла встреча министров, в ходе которой они обсудили совместные проекты, в том числе ТЭС "Сирик" и электрификацию участка железной дороги "Гармсар — Инче-Бурун". Как отмечал тогда глава Новак, в рамках межправительственной комиссии действует десять рабочих групп, в том числе в транспортной сфере, в сфере финансов, энергетики и по другим направлениям. По его словам, за последние годы была создана солидная нормативно-правовая база двустороннего сотрудничества, подписано свыше 50 совместных документов.