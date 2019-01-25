ПРОБЛЕМЫ В ВЕНЕСУЭЛЕ

Главным событием недели стала попытка госпереворота в Венесуэле, испытывающей тяжелый экономический и политический кризис. Спикер оппозиционного парламента страны Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США и ряд других стран его признали. Действующий глава государства Николас Мадуро, которого поддержала Россия, назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиции— "марионеткой США". Вашингтон, в свою очередь, предупредил о намерении ввести санкции против энергетического сектора Венесуэлы. Ежедневную добычу нефти в стране оценивают в 1,2 млн баррелей, из которых большая часть попадает на рынок.

Возможная потеря этого объема пока не сильно отразилась на нефтяных котировках. При необходимости выпадающий объем могут восполнить Саудовская Аравия и Россия, но, с другой стороны, возможно, что как раз эта нефть попадет под действие соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. На фоне неопределенности в Венесуэле в четверг примерно на 2,7% снизились котировки "Роснефти" на Мосбирже и в Лондоне. Российская компания имеет совместные проекты с государственной компанией страны PDVSA, кроме того, Венесуэла должна ей 3,1 млрд долларов. Потери капитализации "Роснефти" оцениваются в 1-1,5 млрд долларов, что для нее, по мнению аналитиков, некритично.

ДАВОС В УСЕЧЕННОМ СОСТАВЕ

На этой неделе прошел Всемирный экономический форум в Давосе, участие в котором России из-за обозначенного ранее организаторами запрета на присутствие ряда бизнесменов было ограниченным. Вначале РФ вовсе хотела отказаться участвовать в форуме, однако после снятия запрета приняла решение отправить туда делегацию во главе с руководителем Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Члены делегации сообщили, что никаких существенных ограничений не испытывают, нет также запрета на контакты с представителями бизнеса США, о чем раньше шла речь.

Сообщается, что "Русский дом", организованный Росконгрессом в Давосе, посетили несколько сотен гостей. Предприниматели, эксперты и представители научного сообщества на этой площадке обсудили мировые тренды и возможности для бизнеса. Кроме того, был проведен ряд встреч представителей РФ с бизнесменами, инвесторами и чиновниками из других государств. Участники форума подтвердили, что интерес к России на форуме сохраняется, и его организаторы заинтересованы, чтобы участие нашей страны в 2020 году было более весомым.

УКРАИНСКИЙ ТРАНЗИТ

Состоявшийся в начале недели второй раунд трехсторонних консультаций РФ, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа после 2019 года не привел к конкретным договоренностям. Однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике его основные параметры. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы следует сделать привлекательными, в том числе, для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

Российская сторона вновь говорила о необходимости обосновать коммерческую привлекательность поставок. Для этого "Газпром" и "Нафтогаз" должны урегулировать споры в международных арбитражах. Кроме того, объемы газа в ПХГ Украины снижаются, что отражается и на надежности поставок. Украина отметила, что готова заключать контракт только по новым правилам, соответствующим евростандартам. Стороны обозначили, что следующие переговоры пройдут в мае, а конкретного результата, по мнению аналитиков, стоит ждать лишь после президентских выборов на Украине, когда будет ясна новая расстановка сил.

КИТАЙСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ

Начало недели было омрачено официальной статистикой из Китая, свидетельствующей, что темпы роста экономики Поднебесной по итогам 2018 года замедлились до 6,6%. Это минимальные показатели с 1990 года на фоне ослабления внутреннего спроса и под давлением торгово-экономического спора с США. Китайские власти называют это "новой нормой", подразумевающей качественный рост, а не экстенсивный скачок развития, однако признают и негативное влияние "торговых войн". Вашингтон и Пекин наметили путь к компромиссу в этом вопросе, однако до решения всех противоречий пока далеко.

Негативные данные в течение недели отражались на мировых фондовых индексах, в том числе, американских. Китай является второй экономикой в мире, и его замедление вкупе со слабыми внутренними данными и понижением прогнозов по глобальному ВВП от МВФ привели к спаду на биржах. Опасения снижения энергопотребления в Китае отыгрывали и мировые цены на нефть. Эксперты высказали предположения, что замедление роста ВВП КНР может снизить спрос на российский экспорт и озвучили мнение, что Москве и Пекину необходимо искать другие сферы взаимодействия.

ДОЛГИ МЕЧЕЛА

Компания "Мечел" завершила рефинансирование синдицированного предэкспортного кредита пула зарубежных банков на 1 млрд долларов. Это стало возможным благодаря предоставленной банком ВТБ кредитной линии в евро со сроком погашения в апреле 2022 года. Выкуп задолженности у кредиторов позволил "Мечелу" за счет снижения стоимости заимствования получить финансовый доход в размере около 13 млрд рублей. Рефинансирование также позволило сократить долю нереструктурированной задолженности с 22% до 8%. По мнению экспертов, это критически важно для компании, поскольку обслуживание долга, составляющего более 420 млрд рублей, съедало все ее доходы.

Также полезно было перевести большую часть валютных обязательств в рублевые займы, что важно из-за непредсказуемости политики внешних кредиторов. Эксперты указывают, что ВТБ также заинтересован в реструктуризации, поскольку ему важно, чтобы заемщик сохранил устойчивость и расплатился по долгам. Вместе с тем, они сомневаются, что "Мечел" сможет погасить все обязательства перед ВТБ к апрелю 2022 года без еще одной последующей реструктуризации и рефинансирования, так как сумма необходимых выплат превышает годовую величину операционной прибыли компании.

ЦБ ВЫХОДИТ НА РЫНОК

Банк России в пятницу сообщил, что с 1 февраля возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Регулятор будет проводить их равномерно в течение 36 месяцев. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд рублей. Регулярные покупки валюты для Минфина РФ, приостановленные в сентябре 2018 года, ЦБ возобновил с 15 января. Их текущий объем по 6 февраля составит 265,8 млрд рублей — по 15,6 миллиарда рублей в день. ЦБ использует для этих операций сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчеты по которым проходят на следующий торговый день.

При этом ЦБ РФ оставляет за собой право приостанавливать покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности. По мнению экспертов, курс рубля спокойно отреагирует на возобновление отложенных покупок, как и в случае с регулярными. Этот фактор был заранее известен, и инвесторы уже учли его при планировании сделок. В настоящее время рубль более чувствителен к внешним и санкционным факторам, а действия регулятора на валютном рынке окажут воздействие лишь в случае, если будут резкими и незапланированными.

"ДИКСИ" И ДРУГИЕ

Сделка по объединению группы "Дикси", сети "Бристоль" и алкомаркета "Красное&Белое" в единый бизнес, о которой было объявлено в понедельник, стала одной из крупнейших за всю историю российского ритейла. В объединенном бизнесе бенефициарам "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть "Бристоль)" Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву будет принадлежать 51%. Владельцу "Красное&Белое" Сергею Студенникову – 49%. Под торговыми марками трех объединившихся компаний в России работает более 13 тысяч магазинов. Консолидированная выручка всех трех компаний за 2018 год, по оценкам аналитиков, превысила 600 млрд рублей.

По мнению экспертов, появившийся в результате слияния ритейлер может стать третьим по величине игроком в продовольственной рознице с долей рынка 4%. Это обострит ситуацию в отрасли, которая на фоне снижения покупательской способности населения и стагнации реальных доходов становится весьма конкурентной. Для потребителя это всегда хорошо, поскольку сулит низкие цены, компании же могут столкнуться с общим снижением прибыльности. При этом эксперты предупреждают, что объединение и поиск общей стратегии потребуют времени, ждать синергетического эффекта в 2019-20 годах преждевременно. Поэтому моментального усиления конкуренции не ожидается.

СОЦНОРМ НЕ БУДЕТ

Еще одна новость, появившаяся и "затухшая" на этой неделе – введение соцнорм на электроэнергию для населения и постепенная отмена льгот для владельцев электроплит и сельского населения. "Коммерсант" 22 января со ссылкой на источники сообщил, что Минэкономразвития предлагает дифференциацию тарифов, при котором при потреблении до 300 кВт в час в месяц электроэнергия будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВт в час — по повышенному, а более 500 кВт в час — по "экономически обоснованному". По мнению авторов идеи, это необходимо для более справедливого распределения нагрузки на пользователей и ликвидации перекрестного субсидирования, когда крупные потребители платят за остальных.

Данная тема обсуждалась ранее неоднократно, однако по разным причинам не получала продолжения. "Заморожена" она была и на этот раз – по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, где обсуждались новые тарифы, принято решение прекратить обсуждение темы дифференциации тарифов и отмены льгот на неопределенный срок. Вопрос может быть вновь рассмотрен лишь после детального изучения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года.