МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Безработица в России в декабре 2018 года сохранилась на уровне ноября того же года и составила 4,8%, говорится в оперативном докладе Росстата.

"В декабре 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,8% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в документе.

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 0,7 миллиона человек, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице, сообщает ведомство.

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в декабре 2018 года составила 76,3 миллиона человек, или 52% от общей численности населения страны.

В январе 2018 года безработица в России выросла до 5,2% с 5,1% в декабре 2017 года. Затем до октября уровень безработицы снижался либо оставался неизменным. Тренд изменился в октябре, когда уровень безработицы в РФ начал расти впервые с января. В октябре показатель вырос до 4,7% с 4,5% в сентябре, в ноябре увеличился до 4,8%.