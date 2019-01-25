ВАШИНГТОН, 25 янв — ПРАЙМ. Президента США Дональда Трампа проинформировали о ситуации в авиационной отрасли из-за шатдауна — частичного прекращения работы федеральных учреждений США ввиду несогласованного бюджета страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент был проинформирован, и мы следим за задержками (вылетов) в некоторых аэропортах. Мы находимся в постоянном контакте с официальными представителями министерства транспорта и федерального управления авиации", — говорится в распространенном заявлении Сандерс.

Федеральное управление авиации США (FAA) сообщило о проблемах в аэропортах и невыходе на работу сотрудников из-за шатдауна, в связи с которым они берут больничные для пропуска рабочих дней.

Авиатранспортная отрасль США подвергается серьезному риску, который "мы даже не можем просчитать", из-за частичного прекращения работы федеральных учреждений ввиду несогласованного бюджета, заявили профсоюзы, представляющие интересы диспетчеров, пилотов и бортпроводников.

"У нас растет обеспокоенность безопасностью наших сотрудников, авиалиний и путешественников из-за закрытия федеральных учреждений", — следует из заявления, которое опубликовал телеканал NBC. Профсоюзы заявили о "беспрецедентной" ситуации и невозможности предсказать последствия длительного шатдауна.

Около четверти федеральных ведомств США работают по сокращенному графику с 22 декабря из-за разногласий Трампа и демократов по границе, что не дает профинансировать эти учреждения. Без зарплаты остаются около 800 тысяч госслужащих.