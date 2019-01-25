МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Координатор партпроекта "Единой России" "Народный контроль" Анна Кувычко обратилась в Федеральную антимонопольную службу России с просьбой провести проверку обоснованности повышения цен на мясо кур и яйцо, также в феврале активисты партпроекта проведут всероссийский мониторинг стоимости данных продуктов, сообщает пресс-служба партии.

По данным Минсельхоза, цена на мясо птицы у сельхозпроизводителей выросла на 22% по сравнению с данными на январь 2018 года, увеличилась и его розничная цена – со 125 рублей за килограмм до 152 рублей. Также зафиксирован рост цен на куриные яйца почти на 26%.

"Поскольку данные продукты входят в потребительскую корзину, такой стремительный рост цен недопустим. В связи с этим мною был направлен депутатский запрос руководителю ФАС Игорю Артемьеву с просьбой провести проверку обоснованности подобного повышения", – сообщила Кувычко, слова которой приводит пресс-служба.

Депутат также отметила, что в феврале активисты партпроекта "Народный контроль" проведут мониторинг цен на куриное мясо и яйца в магазинах крупных федеральных и региональных торговых сетей.

"Итоги мониторинга будут переданы в ФАС и Роспотребнадзор", – подчеркнула она.