ДАВОС (Швейцария), 25 янв /ПРАЙМ/. Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе в 49-й раз собрал глобальных лидеров и представителей разных стран. В этот раз российская делегация приехала в усечённом составе, а у некоторых бизнесменов были ограничения из-за санкций США.

Тем не менее, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин признал, что участие российской стороны было полноценным, ни одна из намеченных встреч не сорвалась, а отношение организаторов было радушным.

Текущий форум ознаменовался большим количеством отказов от участия мировых лидеров: президент США Дональд Трамп решил не посещать форум из-за шатдауна, президент Франции Эммануэль Макрон из-за "желтых жилетов", а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй из-за Brexit.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Участие России в форуме в этом году было омрачено позицией организаторов, которые хотели запретить участие российским бизнесменам Олегу Дерипаске (который в результате решил вместо форума поехать на рыбалку на Байкал) и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину, внесенным весной в санкционный список США. В дело пришлось вмешаться премьер-министру страны Дмитрию Медведеву, который пригрозил отказом РФ от участия в форуме. В итоге запрет был снят, но для российских бизнесменов все же был выдвинут ряд ограничений, однако они, как оказалось, носили чисто формальный характер.

Никаких ограничений по контактам с людьми, с партнерами, с посещением каких-либо мероприятий или сессий не было, рассказал Костин.

"Давосский форум какие-то попытался ограничения (ввести — ред.), но, на самом деле, они носят косметический характер, я даже не могу сказать, что они каким-то образом мешают работе. Единственное, мне дали другой значок, как официальному вроде бы лицу, на нем нет этой точечки, которая позволяет в спецбуфете есть", — сказал он.

Максим Орешкин подтвердил, что все запланированные встречи российской делегации на форуме состоялись и участие было полноценным.

"На самом деле, даже со стороны руководства форума здесь чувствовалось какое-то внутреннее желание извиниться, как-то загладить свою вину за те события, которые произошли в прошлом году. Они еще в том году осознали, что те первые действия, которые они совершали, не совсем правильные. Изменили свое поведение, поэтому здесь отношения между Россией и форумом, они восстановились", — добавил министр.

По словам Орешкина, главы мировых компаний, в том числе из США, на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в рамках форума заявили о желании продолжать сотрудничество с РФ, увеличивать производство и инвестиции.

"У российской делегации была обширная двусторонняя повестка, встречались с большим количеством европейских стран, с Турцией, представителями арабского мира, азиатских стран. Со всеми ними идет позитивная работа, динамика торговли положительная. Договорились со всеми работать в направлении увеличения товарооборота", — заявил министр.

РОССИЯ В (ДЕ)ГЛОБАЛИЗОВАННОМ МИРЕ

В этом году России на форуме было посвящено две панельные дискуссии. Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и глава МИД Австрии Карин Кнайсль, свадьбу которой в середине августа посетил президент России Владимир Путин, приняли участие в сессии "Россия и мир". Темой обсуждения стали взаимоотношения между Евросоюзом и США, военное и политическое взаимодействие на Ближнем Востоке, экономическая и политическая повестка в Евразии.

На сцену второй сессии — "Сохранение конкурентоспособности России" вышли самые крупные члены российской делегации: Орешкин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава Татарстана Рустам Минниханов. В зале сидел почти весь российский бизнес-бомонд: председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор "Алросы" Сергей Иванов и другие "топы". Модератора сессии — представительницу агентства Reuters — особенно интересовал вопрос, можно ли сейчас думать о том, какой будет Россия после президентства Путина, с которым ассоциируют страну сегодня.

На этот вопрос Орешкин заявил, что Россия ассоциируется и с Петром Великим, а планировать будущее нужно без оглядки не персоналии. "Мы должны думать о том, какая будет Россия после всех нас, не только после Путина… Мы должны думать о России в 2050 году, России в 2100 году и так далее", — сказал Орешкин.

Еще одним крупным событием форума стал традиционный завтрак Сбербанка, который в этом году носил название "Бизнес в (Де)глобализированном мире" — участники обсудили, мешает ли постепенное исчезновение границ экономикам стран, и надолго ли установилась тенденция движения ко все более "открытому" миру. По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, лидеры мировой экономики — такие как США или Китай — поддерживают глобализацию, когда им это выгодно, и прибегают к протекционизму и торговым войнам, когда их дивиденды от нее снижаются.

"Никто не хотел бы возвращения границ и всего остального. Современный мир характеризует слово?бесшовность?— это мир без разделительных линий", — подчеркнул он.

В целом все участники завтрака высказались за глобализацию, которая представляет хорошие возможности для работы компаний, однако не исключили, что этот процесс может повернуться вспять.

"Мы подошли к концу 30-летнего суперцикла активной глобализации в мировой экономической политике… Пока проблемы равномерного распределения добавленной стоимости не будут решены, мы будем видеть нарастание деглобализации", — заявил Орешкин.

РОЖДЕНИЕ НАДЕЖДЫ

Несмотря на скромную российскую повестку на форуме в этом году, через 12 месяцев в Давосе все может кардинально измениться. Как рассказал Греф, организаторы форума очень заинтересованы в том, чтобы российское участие в 2020 году было максимальным.

"Вчера мы долго общались с основателем форума Клаусом Швабом, и все разговоры, которые мы вели, — это только более активное вовлечение России. Мы обсуждали в том числе следующий год, когда пройдет 50-й юбилейный форум, и все руководство форума очень заинтересовано в том, чтобы российское участие в юбилейном форуме было максимальным", — рассказал он в кулуарах форума в Давосе.

Смену настроения отметил и Орешкин, по словам которого европейские партнеры в очередной раз убедились в ненадежности дружбы с США.

"Можно точно констатировать, что Европа в ее стремлении быть суверенной, независимой и отстаивать свою точку зрения серьезно увеличилась за последний год. Такими двумя факторами, подтолкнувшими изменение настроения, конечно, с одной стороны — это Brexit, с другой стороны — поведение США, в том числе введение повышенных тарифов против Европы. Европа теперь активно заявляет свою собственную позицию, тем больше мы видим расхождений между Европой и США", — сказал он.

При всем при том, что они остаются очень близкими союзниками. Здесь с европейскими странами на этом фоне у нас открывается больше возможностей для взаимодействия", — отметил он.

Орешкин подчеркнул, что провел переговоры с еврокомиссаром по торговле Сесилией Мальмстрем, которые фактически стали первыми с 2014 года. "Договорились, что будем больше внимания обращать на позитивную повестку", — заключил Орешкин.

СВИНЬИ, ШАПКИ, ОДИН ПРИНЦ

Повестка форума не ограничилась только деловой программой, без участия селебрити не обходится ни один Давос — в прошлом году ими стали актриса Кейт Бланшетт и музыкант Элтон Джон. В этот раз звёздным гостем стал британский принц Уильям, который во вторник примерил на себя роль журналиста и взял интервью у знаменитого телеведущего и натуралиста сэра Дэвида Аттенборо.

Короткие выходы принца в открытую зону форума сопровождались вспышками сотен камер, что пополнило фото и видеоархивы соцсетей, особенно, женской половины участников.

Партнеры форума порадовали участников и туристов бесплатными шапками. За четыре дня работы Всемирного экономического форума его участники и туристы разобрали все 10 тысяч головных уборов. Они традиционно раздавались на стенде известной швейцарской страховой компании и часто мелькали на главной улице горнолыжного курорта. Ещё одним атрибутом участника форума стали серые рюкзаки с эмблемой форума и его слоганом "World Economic Forum Commited to Improving the State of the World".

Форум в текущем году в отличие от прошлого года сопровождала солнечная погода без снегопадов, но с огромными сугробами. Многие вип-участники и спикеры форума в беседе с РИА Новости признавались, что не могут устоять перед искушением прокатиться в свободное время на горных лыжах в такую чудесную погоду.

Из развлекательных мероприятий самым крупным стал ставший уже традиционным китайский вечер, где раздавали разные мягкие игрушки. Самыми популярными стали разноцветные тканевые свиньи — китайский символ наступившего года. За ними выстраивались небольшие очереди.

Помимо основной площадки мероприятия российской делегации проходили в "Русском доме", где гостей угощали пирогами с капустой, с мясом и с лимоном, а в день открытия гостей побаловали и красной икрой.