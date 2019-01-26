МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США выросли в пятницу в пределах 1,3% на фоне договоренностей о временном восстановлении работы правительства США и финотчетов компаний, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,75%, до 24737,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,29%, до 7164,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,85%, до 2664,76 пункта.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что удалось достичь соглашения с демократами о прекращении самого долгого в истории страны шатдауна, длящегося 43 дня. По его словам, эта сделка временная и рассчитана на три недели, в течение которых республиканцы и демократы должны договориться о мерах по обеспечению безопасности границы. При этом президент заявил, что по-прежнему считает строительство стены на границе с Мексикой "жизненно необходимой" мерой.

Инвесторы в пятницу также следили за продолжающимся в стране сезоном отчетностей корпораций. Так, акции сети кофеен Starbucks выросли на 3,63% на фоне отчета об увеличении выручки за первый квартал 2018-2019 финансового года (завершился 30 декабря) на 9,2% — до рекордных 6,632 миллиарда долларов.

"Хотя еще слишком рано, но справедливо сказать, что сезон отчетов идет лучше, чем прогнозировалось", — приводит агентство MarketWatch слова президента Sevens Report Тома Эссей.

Бумаги Intel Corp. потеряли 5,47% после отчета о прибыли за четвертый квартал в размере 5,195 миллиарда долларов против убытка в 687 миллионов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 1,12 доллара против убытка в 0,15 доллара годом ранее. Акции Vale потеряли 8,18% на сообщениях о прорыве плотины на руднике компании в Бразилии.