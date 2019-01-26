ТУНИС, 26 янв — ПРАЙМ. Россия и Тунис могут заключить соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве на 2019-2021годы в ходе предстоящего заседания межправительственной комиссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее в субботу глава МИД Туниса Хмаис Жинауи рассказал, что межправкомиссия соберется в первой половине этого года, стороны обсудят работу по расширению торгово-экономических отношений.

"У меня была встреча с премьер-министром этой страны, которая была посвящена в основном расширению нашего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Мы выразили удовлетворение темпами роста товарооборота, договорились о том, чтобы его структура становилась более сбалансированной. Этим вопросам будет посвящено заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", — сказал Лавров по итогам переговоров с премьер-министром Туниса Юсефом Шахедом.

"Мы также напомнили нашим тунисским коллегам о том, что Российская Федерация предложила подписать программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между нашими странами на 2019-2021годы. Мы попросили — и премьер-министр пообещал это сделать — ускорить согласование программы, чтобы она могла быть одобрена на предстоящем заседании межправительственной комиссии", — добавил он.