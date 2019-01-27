МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Снегоуборочный поезд столкнулся с грузовым в Самарской области, в результате происшествия две цистерны и снегоуборщик сошли с рельс, сообщила пресс-служба СК.

"Снегоуборочный поезд столкнулся с грузовым в Самарской области. В результате происшествия две порожних цистерны и снегоуборщик сошли с рельс. Жертв нет", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере WatsApp.

Добавляется, что из-за происшествия пассажирский поезд "Новосибирск — Белгород" задержался на 1час 20 минут от расписания.

Отмечается, что следователи завели уголовное дело "о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта".