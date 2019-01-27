МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Великобритания начала накапливать запасы продовольствия, топлива, запасных частей и боеприпасов на военных базах страны в рамках подготовки к выходу страны из ЕС без соглашения по Brexit, сообщает телеканал Sky News.

По информации телеканала, заблаговременные поставки осуществляются на военные базы Соединенного Королевства в Гибралтаре, на Кипре и на Фолклендских островах. Кроме того, власти накапливают запасы всего необходимого на военных базах внутри страны на случай, если импорт и экспорт товаров ежедневного спроса окажутся затруднены после выхода Великобритании из ЕС 29 марта.

"Мы (министерство обороны) тесно сотрудничаем с отраслевыми партнерами, ключевыми поставщиками и на всех уровнях правительства для обеспечения того, чтобы важные оборонные задачи не были затронуты в случае выхода Британии из ЕС без соглашения по Brexit", — заявил представитель британского министерства обороны, добавив, что власти "осуществили предварительную закупку»" ряда товаров общего назначения на случай сбоев в поставках в случае Brexit "без сделки".