СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — ПРАЙМ. Сильный туман временно нарушил работу международного аэропорта "Симферополь", воздушные суда вынуждены уходить на аэродромы Краснодарского края, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью авиаузла Игорь Лаптев.

Туман опустился на крымскую столицу в первой половине дня в воскресенье из-за резкого перепада температуры воздуха.

"Семь самолетов ушли на запасные аэродромы в аэропорты Краснодарского края — Сочи, Анапа и Краснодар — в связи с ограниченной видимостью в аэропорту "Симферополь", вызванной туманном. Таким образом, задерживается семь рейсов на прибытие и семь рейсов на отправление. Самолеты летели из Петербурга, Москвы и Новосибирска", — сказал Лаптев.

По его словам, последний самолет прибыл в крымский аэропорт утром в воскресенье.

"После этого опустился туман, и все рейсы, которые к нам летели, все ушли в Краснодарский край по решению командиров воздушных судов", — рассказал собеседник агентства.

Лаптев подчеркнул, что, согласно прогнозу синоптиков, временное улучшение погоды ожидается в течение дня.