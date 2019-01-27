МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Более 90 тысяч кубометров снега вывезли железнодорожники с Московской железной дороги в субботу, очистив при этом порядка трех тысяч километров путей, сообщила пресс-служба МЖД.

"Для обеспечения безопасных перевозок пассажиров на Московской железной дороге продолжаются работы по очистке железнодорожного полотна от снега в режиме нон-стоп. За минувшую субботу железнодорожники очистили порядка 3000 километров пути и вывезли более 90 тысяч кубометров снега", — говорится в сообщении.

Сейчас для очистки путей задействованы порядка 125 единиц снегоуборочной техники и более 3,5 тысяч железнодорожников. Погодная ситуация находится на контроле МЖД.

Пресс-служба призывает пассажиров соблюдать правила безопасности на железной дороге в условиях плохой видимости: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки. МЖД также просит автомобилистов соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

МЖД обслуживает 10 субъектов РФ, среди которых Москва, Московская, Калужская, Тульская, Орловская, Курская, Рязанская, Смоленская, Брянская области и частично – Владимирская область, всего около 13 тысяч километров путей.