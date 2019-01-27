МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного Королева усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет. Видео с ее высказыванием появилось во "ВКонтакте".

На встрече было предложено восстановить исторический квартал города, обратившись за помощью к федеральному бюджету. В ответ на это Юденич отметила, что люди не вкладывают в «этот бюджет».

"Ребят, вы так легко говорите: «"А давайте из бюджета возьмем столько, а давайте возьмем столько…" Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?" — заявила Юденич.

Высказывание вызвало недоумение собравшихся в зале, а некоторые стали кричать: "Мы налоги платим".