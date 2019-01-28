ЛОНДОН, 28 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Компания En+ ожидает возобновления расчетов по своим глобальных депозитарных расписок (GDR) в нормальном режиме в ближайшее время. Об этом она сообщила в своем заявлении.

Минфин США снял в воскресенье санкции с принадлежавших Дерипаске компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена, говорится в сообщении ведомства.

En+ сообщила, что ведет переговоры с Лондонской биржей, британским регулятором рынка ценных бумаг (FCA), с Citibank (депозитарий ее GDR) и с клиринговыми домами Euroclear и Clearstream по возобновлению клиринга и расчетов.

"Компания в ближайшее время ожидает возобновления клиринга и расчетов своих GDR в нормальном режиме", — говорится в заявлении.