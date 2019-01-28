Добавлены детали о создании комитета по соответствию требованиям регуляторов, в том числе OFAC (последний абзац).

ЛОНДОН, 28 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Компания En+ полностью обновила совет директоров в рамках сделки по снятию санкций США, увеличив число независимых директоров с трех до восьми. Об этом говорится в заявлении компании.

Минфин США снял в воскресенье санкции с принадлежавших Олегу Дерипаске компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена, говорится в сообщении ведомства.

"Состав совета директоров компании был полностью обновлен. Независимые директора, одобренные OFAC (ответственное за санкции подразделение минфина США), займут до восьми мест из 12 в недавно сформированном совете директоров, среди них шесть граждан США или Великобритании. Число независимых директоров увеличится до восьми с трех", — сообщает En+.

Посты директоров покинули Тимур Валиев, Александр Кровушкин, Михаил Лихотников, Константин Молодкин, Александр Шицко, Юрий Дворянский и Денис Холодилов.

Новыми независимыми директорами стали Кристофер Бэнкрофт Бёрнэм, Карл Хьюгз, Джоан Макнотон, Николас Джордан, Игорь Ложевский, Александр Чмель и Андрей Шаронов.

В сообщении также говорится, что в совете директоров En+ будет создан отдельный комитет, который займется вопросами надзора за соответствием регулятивным требованиям, в том числе исполнением договоренностей с OFAC.