МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. "Русал" обновил состав совета директоров в рамках сделки по снятию американских санкций, говорится в сообщении компании.

Минфин США снял в воскресенье санкции с принадлежавших Олегу Дерипаске компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена, говорится в сообщении ведомства.

В частности, свои посты покинули председатель совета Жан Пьер Томас и и независимый директор Филипп Мэйлфейт.

В опубликованном списке директоров перечислены девять человек: исполнительные директора Евгений Никитин, Евгений Вавилов и Сергей Попов, неисполнительные Марсо Мусетти, Вячеслав Соломин и Тимур Валиев и независимые неисполнительные Элси Льюнг Ой-си, Дмитрий Васильев и Бернард Зонневельд.