ПЕКИН, 28 янв /ПРАЙМ/. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в 2018 году выросла на 10,3% по сравнению с 2017 годом, говорится в опубликованном в понедельник отчете государственного статистического управления.

Согласно статистике, общая прибыль крупных промышленных предприятий страны за прошлый год составила 6,63 триллиона юаней (более 990,3 миллиарда долларов).

Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за указанный период выросли на 40,1%, прибыль компаний в обрабатывающей отрасли — на 8,7%, а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, увеличился на 4,3% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

В общей сложности из 41 отрасли промышленности в 32 доходы выросли, в девяти — сократились. Также, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за десять месяцев 2018 года выросла на 12,6% по сравнению 2017 годом. Прибыль акционерных предприятий выросла на 14,4%, а частных — на 11,9%.

Отдельно в декабре 2018 года прибыль крупных промышленных предприятий страны сократилась на 1,9% по сравнению с декабрем 2017 года, и составила 680,8 миллиардов юаней (около 100,9 миллиарда долларов).