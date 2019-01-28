МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Федеральное казначейство России получит право открывать счета в валюте для бюджетных организаций, а также проводить по ним операции в иностранной валюте. Об этом пишет РБК со ссылкой на разработанные Министерством финансов поправки.

Издание отмечает, что, как следует из опубликованного на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов документа, казначейство сможет открывать в валюте счета для федеральных государственных учреждений, внебюджетных фондов (таких как ПФР, ФОМС и ФСС), госпредприятий и ГУП.

Тем не менее, для расчетов в валютах иностранных государств будет необходимо открывать отдельные счета в банках. Сейчас по закону валютные операции уполномочены обслуживать только Сбербанк и ВТБ.

По мнению опрошенных РБК экспертов, нововведение будет служить еще одним инструментом для защиты от санкций.