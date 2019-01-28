МОСКВА, 28 янв — Dow Jones. Даже в лучшие времена инвесторы не могут полностью исключить риск наступления рецессии экономики США в ближайшие 12 месяцев. Теперь же времена не столь хороши.

Приостановка работы правительства, временно завершившаяся в пятницу, негативно отразилась на финансовой ситуации госслужащих и подрядчиков, тогда как давление со стороны внешнеторговой политики США растет, а замедление роста других стран, особенно Китая, лишь усугубляет ситуацию.

Все эти факторы повысили опасения относительно перспектив. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal ранее в январе, видели 25%-ую вероятность наступления рецессии в течение следующих 12 месяцев. Это представляет собой самый высокий показатель с 2011 года. Другие индикаторы рецессии также находятся на максимумах с последнего спада. Модель прогнозирования рецессии JPMorgan, основанная на экономических переменных, указывает на 43%-ую вероятность подобного развития событий, тогда как в Федеральном резервном банке Нью-Йорка говорят в 22%-ой вероятности, учитывая динамику доходности казначейских облигаций.

Возросшая вероятность рецессии вызывает опасения, так как ранее подобное поведение индикаторов часто сигнализировало о спаде экономики. Безусловно, бывали и ложные сигналы. Индикатор ФРС-Нью-Йорк указывал на 33%-ую вероятность рецессии в ходе финансового кризиса 1998 года, к примеру, но затем стремительно упал, а в следующем году экономику США ждал очередной бум.

"Модель — лишь один из используемых нами инструментов", — говорит экономист JPMorgan Джесси Эджертон, который разрабатывал модели для составления прогнозов в компании.

Частичная приостановка работы правительства США, к примеру, негативно отразилась на индикаторах настроений, что способствовало повышению показателя вероятности рецессии. Если работа правительства не будет прервана в течение трех ближайших недель или же сторонам удастся прийти к соглашению по вопросу финансирования пограничных мер безопасности, то эти индикаторы восстановятся.

Вероятно, приостановка работы госучреждений все же подорвала силу экономики США в 1-м квартале 2019 года. Большая часть задержки расходов государственных служащих и прочих пострадавших будет компенсирована, но не в полной мере.

Замедление экономики Китая тем временем становится более явным, проблемы с торговлей ограничивают деловую активность, а импульс роста, полученный в прошлом году со стороны снижения налогов и увеличения мер стимулирования, начинает угасать. И это может оказаться весьма опасным сочетанием факторов.

Скудость свободных ресурсов на рынке труда также, вероятно, является одной из причин увеличения вероятности рецессии, рассчитываемой на основе моделей, похожих на модель JPMorgan, и представляет собой один из недооцененных рисков. Большинство экономистов, в том числе аналитики ФРС, полагают, что уровень безработицы 3,9% является неустойчивым. В прошлом, когда безработица росла более чем на несколько десятых процентного пункта, она продолжала возрастать, и за этим следовала рецессия.

Все вышесказанное совсем не означает, что спад неизбежен, экономика США проявляла поразительную устойчивость в последние 10 лет, но те, кто не видит туч на горизонте в настоящий момент, смотрит невнимательно.

— Автор Justin Lahart, justin.lahart@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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