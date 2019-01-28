ГОРКИ, 28 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в городе Галич Костромской области.

"Я подписал постановление правительства о создании такого рода территории в городе Галич Костромской области, поскольку это монопрофильное территориальное образование и там используется форма этого ТОРа так же, как это делается в ряде случаев на Дальнем Востоке", — сказал Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Вице-премьер Виталий Мутко в свою очередь сообщил, что город и регион уже предложили ряд серьезных инвестиционных проектов в рамках создания ТОР.

"По нашему прогнозу, если это все будет успешно реализовано, то будет создано 750 новых рабочих мест, где-то около 8,5 миллиарда рублей будут инвестиции в экономику города. И, конечно, если все будет успешно реализовано, то мы сможем снизить зависимость от монопрофильного предприятия, которое там работает", — добавил он.

Вице-премьер обратил внимание на итоги минувшего года — они говорят о том, что институт ТОР "очень неплохо себя зарекомендовал".

"Сейчас в монопрофильных городах создано 66 таких территорий опережающего развития. В целом — подвели итоги года, — около 15 миллиардов рублей инвестиций, 9 тысяч рабочих мест создано, уже резидентов там около 280 и около 2,5 миллиарда они начали уплачивать налоги и различные взносы", — проинформировал Мутко.

Он отметил, что сейчас идет совместная с Минфином и Минэкономразвития работа по уточнению этих механизмов. По его словам, сейчас в правительстве находится еще 14 таких проектов постановлений, а еще 16 документов МЭР готовит к внесению.

"И по вашему поручению готовится закон, уточняющий вообще подходы к созданию единого механизма — ТОРы, зоны опережающего развития. Сейчас мы работаем над этой темой, я думаю, в течение года все эти механизмы будут включены — с учетом того, чтобы не ухудшать то, что уже создано", — уточнил вице-премьер, обращаясь к главе правительства.

Мутко рассчитывает, что подобные механизмы развития помогут моногородам уйти от зависимости от монопредприятий. Премьер со своей стороны отметил, что к таким формам, которые используют экономические льготы, нужно "относиться максимально экономно, для того, чтобы не разрывать единое экономическое пространство в стране".

"Но в ряде случаев это действительно необходимо, в том числе, когда это касается сложных населенных пунктов, где есть одно или несколько предприятий, которые предопределяют монопрофильный характер этого образования. И в этом случае, конечно, использование такой формы, как территория опережающего развития, выглядит обоснованно. Давайте тогда будем готовить предложения и по другим подобным ситуациям", — заключил Медведев.