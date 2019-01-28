МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Группа "Акрон", один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, в 2018 году увеличила производство удобрений на 2,2% по сравнению с показателем за предыдущий год — до 6,19 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

В частности, производство аммиака выросло на 0,8% — до 2,616 миллиона тонн, азотных удобрений — на 11,2%, до 4,235 миллиона тонн. Выпуск сложных удобрений снизился на 13% и составил 2,519 миллиона тонн.

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.