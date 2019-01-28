МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин, американской Caterpillar Inc., по итогам 2018 года выросла в 8,2 раза по сравнению с предыдущим годом — до 6,147 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 10,26 доллара против 1,26 доллара годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 20,4% и составила 54,722 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Caterpillar составила 1,048 миллиарда долларов против убытка в 1,299 миллиарда доллара за аналогичный период 2017 года. Разводненная прибыль на акцию составила 1,78 доллара против убытка в 2,18 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 11,2% — до 14,342 миллиарда долларов.

По словам главы Caterpillar Джима Амплби (Jim Umpleby), показатель прибыли на акцию по итогам 2018 года стал лучшим в истории компании. Caterpillar при этом ожидает, что разводненная прибыль на акцию по итогам 2019 года будет в диапазоне 11,75-12,75 доллара.

Caterpillar Inc. производит землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки, работающие на природном и попутном газе, и другую технику.