ЛОНДОН, 28 янв- ПРАЙМ. Выход Великобритании из ЕС без соглашения приведет к росту цен на продовольствие и опустошению полок магазинов, парламентарии должны сделать все, чтобы предотвратить такое развитие событий, говорится в открытом письме членов Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) членам палаты общин.

Глава правительства консерваторов 21 января представила парламенту новый документ с условиями выхода из Евросоюза взамен отклоненного ранее. Вопреки ожиданиям, в новом документе не содержится значительных изменений по сравнению с прежним. В парламенте были разочарованы законопроектом. Некоторые парламентарии заявили, что будут пытаться внести в него поправки. Голосование по новому документу состоится 29 января, однако многие депутаты говорят о том, что не поддержат его.

"Торговые сети обычно создают запасы товаров не более чем на две недели, и будет крайне трудно их пополнять, если разорвутся цепочки поставок. Мы пытаемся искать альтернативные пути доставки (товаров в Британию), но количество вариантов ограничено, а количество паромов (через Ла-Манш) недостаточно. Все это способно восполнить лишь малую часть от общих запасов… Мы крайне обеспокоены, что наши клиенты первыми столкнутся с реалиями Brexit без сделки. Мы призываем парламентариев к совместной работе с тем, чтобы в срочном порядке они 29 января нашли решение проблемы и помогли избежать шока от выхода из ЕС без соглашения", — говорится в письме.

BRC предупреждает, что в случае Brexit без соглашения поток товаров, перевозимых через пролив, сократится на 87% от нынешнего уровня, что неминуемо приведет к дефициту. Консорциум напоминает, что Британия зависит от поставок продовольствия из Европы, особенно сильно такая зависимость проявляется весной. В это время года примерно 90% салата, 80% помидоров и 70% фруктов поставляется в Соединенное Королевство из ЕС.

В числе подписавших письмо — руководители торговых сетей Sainsbury's, Asda, M&S, Co-Op, Lidl, Waitrose, Costcutter, а также руководили сетевых закусочных McDonald's, KFC и Pret A Manger.

Официальный представитель британского премьера в ответ на просьбу журналистов прокомментировать письмо заявил, что в Британии поддерживается высокий уровень продовольственной безопасности.