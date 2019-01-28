МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ подготовило проект федерального закона о землеустройстве, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас в РФ действует федеральный закон "О землеустройстве", который был принят в 2001 году. Министерство отмечает, что действующим законодательством, в частности, не определен предмет землеустройства, случаи проведения землеустроительных мероприятий, не установлены полномочия органов исполнительной власти в связи с проведением отдельных землеустроительных работ.

В результате подготовка документации по землеустройству и землеустроительные мероприятия практически не проводятся. "Тем самым государственная политика в области землеустройства не осуществляется. Отсутствует определение видов разрешенного использования в отношении сельскохозяйственных угодий, являющихся самой важной частью земель сельскохозяйственного назначения", — говорится в отчете.

Проект уточняет понятие землеустройства: под ним будут пониматься взаимосвязанные мероприятия по обеспечению условий для наилучшего использования земель, расположенных в зоне, предусматривающей ведение сельского хозяйства (земли сельхозназначения).

Документом предлагается наделить правительство РФ полномочиями по утверждению признаков ненадлежащего использования земель, которые используются в сельском хозяйстве, и наличие которых является основанием для изъятия участков. Уполномоченные ведомства будут утверждать классификацию земель сельхозназначения с точки зрения их пригодности для использования в АПК.

Предполагается, что землеустроительные документы в виде проекта внутрихозяйственного, межхозяйственного землеустройства, схемы землеустройства муниципального образования и схемы охраны земель, принятые до вступления в силу проекта, после его вступления в силу будут признаны недействующими, если они были приняты до 1997 года. Если они приняты после этой даты, то они будут будут действовать до истечения 30 лет со дня их принятия. В случае принятия проект вступит в силу с 1 января 2020 года, за исключением ряда положений, которые могут начать действовать с 1 января 2025 года.