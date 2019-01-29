ВАШИНГТОН, 29 янв /ПРАЙМ/. Вводя санкции против Венесуэлы, США сделают исключения для покупки венесуэльской нефти для ряда европейских и карибских стран, американских НПЗ, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы также издали общие лицензии для того, чтобы ряд европейских и карибских стран могли осуществить надлежащий переход с импорта венесуэльской нефти", — заявил Мнучин, объявляя санкции на брифинге в Белом доме.

Соединенные Штаты объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Американское министерство финансов сообщило, что США заблокировали все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними.